Решите задачу!!!!!! Расстояние 180км В первый день проехал 40% пути со скоростью 45км/Ч Остальную по проселочной но там уменьшил скорость на 20% За какое время полежит это расстояние?

Гость: Гость:

Расстояние ---- 180 км; 1 день путь------ 40% всего 1 день скорость ---- 45 км/час; потом скорость --- ?км/час, но на 20% <↑ общее время ----- ? час. Решение. 180 * 40 : 100 = 72(км) -------- расстояние за первый день; 72 : 45 = 1,6 (час) ------ время, затраченное в первый день; 100% - 20% = 80% ---- скорость на остатке пути по отношению к первоначальной; 45 * 80 : 100 = 36 (км/час) ---- скорость на оставшемся пути; 180 - 72 = 108 (км) ---- оставшийся путь; 108 : 36 = 3 (часа) ---- время, затраченное на оставшийся путь; 1,6 + 3 = 4, 6 (часа) --- время, затраченное на весь путь; Ответ : На весь путь затрачено 4,6 часа (или 4 часа 36 мин)