Почему часть слова стоящие в законе называется суффиксом Попробуй придумать свои названия этой части слова придумай название 2 частей слова оконной или Таинственный объясни ответ

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Почему часть слова стоящие в законе называется суффиксом Попробуй придумать свои названия этой части слова придумай название 2 частей слова оконной или Таинственный объясни ответ
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Автор: Гость
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Гость:
Корова наверное да новерное
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