Почему часть слова стоящие в законе называется суффиксом Попробуй придумать свои названия этой части слова придумай название 2 частей слова оконной или Таинственный объясни ответ

Русский язык

Почему часть слова стоящие в законе называется суффиксом Попробуй придумать свои названия этой части слова придумай название 2 частей слова оконной или Таинственный объясни ответ

Автор: Гость