Почему человеку интересно наблюдать за явлениями природы? Нужны аргументы этого. Сочинение, 9 класс от 250 слов.
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Почему человеку интересно наблюдать за явлениями природы? Нужны аргументы этого. Сочинение, 9 класс от 250 слов.
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