Почему число в степени 0 равно 1? Объясните.

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Допустим, 8^2 ÷ 8^2 = 8^(2–2) = 8^0, но если мы не будем пользоваться свойством степеней с одинаковым основанием и произведем вычисления по порядку их следования: 8^2 ÷ 8^2 = 64 ÷ 64 = 1, то мы получим заветную единицу.