Почему для государства важна оборона?

Другие предметы
Почему для государства важна оборона?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если страна не сможет обороняться, ее просто завоюют.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите решить 15,пожалуйста
Ответить
Русский язык
Укажите словосочетания. 1) ВОЗЛЕ ЛЕСА 2)ИЗ ЗА СНЕГА 3)ВДАЛИ ОТ ДОМА 4)ВСЕ ОТВЕТЫ ВЕРНЫ
Ответить
Русский язык
Тема о, е, ё после шипящий Блестящ.?.- написать почему ".." буква?
Ответить
Литература
В какой главе Печорин сказал «из двух друзей всегда один раб другого»
Ответить
Русский язык
Отметьте исторически родственные слова а) брюки и брюква б) бранить и оборона в) рысь и рыжий г) мышь и мышьяк д) весло и веселый
Ответить
Русский язык
Сколько предложений входит в состав текста?Определи их границы.Напиши текст,прав??льно оформляя все предложения.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста, очень надо решить. Решите уравнение: 2(1-x) - 4(2x+8)=8x+28
Ответить
Математика
Два автомобиля выехали навстречу друг другу из двух городов расстояние между кот??рыми 600 км и встретились через 4 часа определи скорость каждого ...
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ...ПОЖАЛУЙСТА,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!(3 задание)
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста какое предложение ? повеств/вопросит/побудит воскл/невоск?? простое /сложное распростр /нераспростр односостав/дву...
Ответить