Укажите словосочетания. 1) ВОЗЛЕ ЛЕСА 2)ИЗ ЗА СНЕГА 3)ВДАЛИ ОТ ДОМА 4)ВСЕ ОТВЕТЫ ВЕРНЫ

Русский язык
Укажите словосочетания. 1) ВОЗЛЕ ЛЕСА 2)ИЗ ЗА СНЕГА 3)ВДАЛИ ОТ ДОМА 4)ВСЕ ОТВЕТЫ ВЕРНЫ
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