Два автомобиля выехали навстречу друг другу из двух городов расстояние между кот??рыми 600 км и встретились через 4 часа определи скорость каждого автомобиля если один двигался быстрее другого на 12 км в час

Математика

Два автомобиля выехали навстречу друг другу из двух городов расстояние между кот??рыми 600 км и встретились через 4 часа определи скорость каждого автомобиля если один двигался быстрее другого на 12 км в час

Автор: Гость