Два автомобиля выехали навстречу друг другу из двух городов расстояние между кот??рыми 600 км и встретились через 4 часа определи скорость каждого автомобиля если один двигался быстрее другого на 12 км в час

Математика
Два автомобиля выехали навстречу друг другу из двух городов расстояние между кот??рыми 600 км и встретились через 4 часа определи скорость каждого автомобиля если один двигался быстрее другого на 12 км в час
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