Помогите пожалуйста, очень надо решить. Решите уравнение: 2(1-x) - 4(2x+8)=8x+28

Математика

Помогите пожалуйста, очень надо решить. Решите уравнение: 2(1-x) - 4(2x+8)=8x+28

Автор: Гость