Помогите пожалуйста, очень надо решить. Решите уравнение: 2(1-x) - 4(2x+8)=8x+28
Математика
Помогите пожалуйста, очень надо решить. Решите уравнение: 2(1-x) - 4(2x+8)=8x+28
Ответ(ы):
Гость:
2-2х-8х-32=8х+28 -10х-8х=28+32-2 -18х=58 х=-58/18=-3 4/18=-3 2/9
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