Почему Емельян Пугачев стал героем исторических песен

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А вообще предстает Пугачев как народный заступник, как герой, как освободитель. Что, в общем, ошибочно до крайности, но народ есть народ - его не пересудишь. Пугачев для народа олицетворял борца за свободу - этакий декабрист своего времени, но на самом деле же он являлся настоящим разбойником, грабителем и убийцей (руки твои по локоть в крови...).