Почему Гоголевские чтения пишутся с заглавной буквы, а чеховские рассказы с маленькой?

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Почему Гоголевские чтения пишутся с заглавной буквы, а чеховские рассказы с маленькой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гоголевские чтения - это название мероприятия 
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