Почему Гоголевские чтения пишутся с заглавной буквы, а чеховские рассказы с маленькой?
Русский язык
Почему Гоголевские чтения пишутся с заглавной буквы, а чеховские рассказы с маленькой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гоголевские чтения - это название мероприятия
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