Почему голубь воркует печально, сладко

Литература
Почему голубь воркует печально, сладко
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Гость:
Голуби ищют стаю воркуя
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