Составьте уравнение реакций: СН3-СН3 получить СН3-СН2Сl получить СН2=СН2 получить СН3-СН2-ОН
Химия
Составьте уравнение реакций: СН3-СН3 получить СН3-СН2Сl получить СН2=СН2 получить СН3-СН2-ОН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HO-CH2-CH2-OH --> CL-CH2-CH2-CL --> CH≡СР --> СН3-СН3 --> СН3-СН2СL --> CH3-CH2-OH --> CH2=CH2 -->HO-CH2-CH2-OH Это задание по ☝ HO-CH2-CH2-OH + 2HCl = CL-CH2-CH2-CL + 2H2O CL-CH2-CH2-CL + KOH(спирт) = CH≡СH + 2KCl + 2H2O CH≡СH + 2H2 = СН3-СН3 (условия: Ni, t) СН3-СН3 + Cl2 = СН3-СН2СL + HCl (условия: свет) СН3-СН2СL + NaOH(p-p) = CH3-CH2-OH + NaCl CH3-CH2-OH = СH2=CH2 + H2O (условия: H2SO4, t>140°C) 3СH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O = 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH (условия: t=5°C)
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