Определите стиль текста. Укажите слова книжного стиля. Какие это части речи? Выпишите из текста существительные в начальной форме на -ий-, -ие- (2-е склонение). На-ия- (1-е склонение), и разносклоняемые Произведите морфологи...

Русский язык
Определите стиль текста. Укажите слова книжного стиля. Какие это части речи? Выпишите из текста существительные в начальной форме на -ий-, -ие- (2-е склонение). На-ия- (1-е склонение), и разносклоняемые Произведите морфологический разбор слов:захватами, культуры, достоинство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть речи  — имя существительное. Начальная форма: захват (именительный падеж единственного числа) Постоянные признаки: нарицательное неодушевлённое мужской род 2-е склонение Непостоянные признаки: творительный падеж множественное число. КУЛЬТУРЫ Часть речи   — имя существительное. Начальная форма: культура (именительный падеж единственного числа); Постоянные признаки: нарицательное неодушевлённое женский род, 1-е склонение Непостоянные признаки:  родительный падеж  единственное число ДОСТОИНСТВО  Часть речи — имя существительное.Морфологические признаки: Начальная форма: достоинство (именительный падеж единственного числа) Постоянные признаки  нарицательное  неодушевлённое средний род  2-е склонение Непостоянные признаки: именительный падеж  единственное число.
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