Определите стиль текста. Укажите слова книжного стиля. Какие это части речи? Выпишите из текста существительные в начальной форме на -ий-, -ие- (2-е склонение). На-ия- (1-е склонение), и разносклоняемые Произведите морфологи...

Русский язык

Определите стиль текста. Укажите слова книжного стиля. Какие это части речи? Выпишите из текста существительные в начальной форме на -ий-, -ие- (2-е склонение). На-ия- (1-е склонение), и разносклоняемые Произведите морфологический разбор слов:захватами, культуры, достоинство

Автор: Гость