Определите стиль текста. Укажите слова книжного стиля. Какие это части речи? Выпишите из текста существительные в начальной форме на -ий-, -ие- (2-е склонение). На-ия- (1-е склонение), и разносклоняемые Произведите морфологи...
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Определите стиль текста. Укажите слова книжного стиля. Какие это части речи? Выпишите из текста существительные в начальной форме на -ий-, -ие- (2-е склонение). На-ия- (1-е склонение), и разносклоняемые Произведите морфологический разбор слов:захватами, культуры, достоинство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть речи — имя существительное. Начальная форма: захват (именительный падеж единственного числа) Постоянные признаки: нарицательное неодушевлённое мужской род 2-е склонение Непостоянные признаки: творительный падеж множественное число. КУЛЬТУРЫ Часть речи — имя существительное. Начальная форма: культура (именительный падеж единственного числа); Постоянные признаки: нарицательное неодушевлённое женский род, 1-е склонение Непостоянные признаки: родительный падеж единственное число ДОСТОИНСТВО Часть речи — имя существительное.Морфологические признаки: Начальная форма: достоинство (именительный падеж единственного числа) Постоянные признаки нарицательное неодушевлённое средний род 2-е склонение Непостоянные признаки: именительный падеж единственное число.
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