Напишите доклад на тему:?Генеральный план застройки Ленинграда 1936 года-что от нег?? осталось. СРОЧНО!!!!!!! как можно больше текста задание по истории СПб

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МОжет это точно не знаю? В 1712 году Петр I перенес государственную столицу из Москвы в Санкт-Петербург и решил упорядочить стихийную застройку нового центра страны, связанного с бывшей столицей и остальными регионами только водным транспортом. В этом же году начинается строительство тракта между Москвой и Санкт-Петербургом, но в планах развития города важнейшую роль пока играют именно водные коммуникации и прямое территориальное проектирование - Петербург начинает активно развиваться как европейская столица с русским колоритом.В 1712 году царь устно повелел архитектору Доменико Трезини начать проектирование города с чертежей будущей застройки Московской стороны - левобережного района вдоль Невы. Первая проектная планировка сохранилась в облике современного Литейного проспекта и некоторых окружающих его улиц. Трезини разработал "образцовые" чертежи типовых одноэтажных домов для "подлых" и для зажиточных горожан. По указу Петра от 9 апреля 1714 года все дома в Санкт-Петербурге строились по этим чертежам, а контроль городской застройки был поручен "Канцелярии городовых дел", где Трезини значился главным архитектором.Проблемы застройки ПетербургаРеализовать генеральные планы каменного строительства по аналогии с европейскими столицами в Санкт-Петербурге оказалось непросто, и тому были объективные причины:низкие теплотехнические показатели камня и трудоемкость работы;сложность транспортировки тяжелых стройматериалов без дорог;нехватка квалифицированных каменщиков;заболоченные почвы и необходимость подъема грунта засыпкой территорий с близким залеганием подземных вод;необходимость рытья новых каналов для осушения грунта, водозабора и отвода сточных вод.