Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и охлаждении от температу??ы плавления до 27 гладусов свинцовой пластинки размеров 2 на 5 на 10 сантиметров? начертите график кристаллизации и охлаждения пластинки. Плотност...
Физика
Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и охлаждении от температу??ы плавления до 27 гладусов свинцовой пластинки размеров 2 на 5 на 10 сантиметров? начертите график кристаллизации и охлаждения пластинки. Плотность свинца 11300кг на метр квадратный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Λ = 2,47*10⁴ Дж/кг c = 120 Дж/(кг*°С) t₂ = 327 °C t₁ = 27 °C V = 2x5x10 см³ ρ = 11300 кг/м³ Q - ? m = ρ*V = 11300 кг/м³ * 0,02 м * 0,05 м * 0,10 м = 1,13 кг Q₁ = λm = 2,47*10⁴ Дж/кг * 1,13 кг ≈ 2,8*10⁴ Дж Q₂ = cm(t₂ - t₁) = 120 Дж/(кг*°С) * 1,13 кг * 300 °С ≈ 4,1*10⁴ Дж Q = Q₁ + Q₂ = 2,8*10⁴ Дж + 4,1*10⁴ Дж = 6,9*10⁴ Дж
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