Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и охлаждении от температу??ы плавления до 27 гладусов свинцовой пластинки размеров 2 на 5 на 10 сантиметров? начертите график кристаллизации и охлаждения пластинки. Плотност...

Физика

Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и охлаждении от температу??ы плавления до 27 гладусов свинцовой пластинки размеров 2 на 5 на 10 сантиметров? начертите график кристаллизации и охлаждения пластинки. Плотность свинца 11300кг на метр квадратный.

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