ОПРЕДЕЛИ ТЕМУ ТЕКСТА.ПРИДУМАЙТЕ К НЕМУ ЗАГОЛОВОК.СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ В ТЕКСТЕ?ОПРЕДЕЛИТЕ ТЕМУ КАЖДОЙ ЧАСТИ.ЗАПИШИТЕ ТЕКСТ ПО ЧАСТЯМ
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ОПРЕДЕЛИ ТЕМУ ТЕКСТА.ПРИДУМАЙТЕ К НЕМУ ЗАГОЛОВОК.СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ В ТЕКСТЕ?ОПРЕДЕЛИТЕ ТЕМУ КАЖДОЙ ЧАСТИ.ЗАПИШИТЕ ТЕКСТ ПО ЧАСТЯМ
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А что собственно за текст?
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