Текст со словами лёд, замёрз, ручей,сосулька.Только с этими окончанием
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Текст со словами лёд, замёрз, ручей,сосулька.Только с этими окончанием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимою,лед крепкий и холодный.Парень с розовыми щеками от мороза сказал:-Я замерз..Журчит ручей из за того,что наступила весна...На крыше таяла сосулька..
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