В каком веке жили люди и работали(до нашей эры и наша эра)
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В каком веке жили люди и работали(до нашей эры и наша эра)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До нашей эры: люди жили в пещерах ,занимались земледелием искали всякие травы или ягоды. наша эра: люди живут в домах или в квартирах, работают строителями,врачами,продавцами...
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