Помогите плизз X^2-20x-21=0 3x+x-2=0 5x^2+4x-1=0
Алгебра
Помогите плизз X^2-20x-21=0 3x+x-2=0 5x^2+4x-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2-20х-21=0 -18х=21 х=21:(-18) х=1целая1/6 3х+х-2=0 4х=2 х=2:4 х=0,5 5х^2+4х-1=0 10х+4х=0+1 14х=1 х=1:14 з=1/14
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