Запишите, какую скорость - сближения или удаления - можно найти в каждом случае, и найди её: а) Два поезда отправляются от одной станции в противоположных направлениях. Скорость одного из них 65 км/ч, другого 80 км/ч. б) Два...

Математика

Запишите, какую скорость - сближения или удаления - можно найти в каждом случае, и найди её: а) Два поезда отправляются от одной станции в противоположных направлениях. Скорость одного из них 65 км/ч, другого 80 км/ч. б) Два велосепеда едут по шоссе навстречу дру другу. Скорость одного из них 15 км/ч, другого 12 км/ч.

Автор: Гость