Запишите, какую скорость - сближения или удаления - можно найти в каждом случае, и найди её: а) Два поезда отправляются от одной станции в противоположных направлениях. Скорость одного из них 65 км/ч, другого 80 км/ч. б) Два...

Математика
Запишите, какую скорость - сближения или удаления - можно найти в каждом случае, и найди её: а) Два поезда отправляются от одной станции в противоположных направлениях. Скорость одного из них 65 км/ч, другого 80 км/ч. б) Два велосепеда едут по шоссе навстречу дру другу. Скорость одного из них 15 км/ч, другого 12 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) так как поезда удаляются друг от друга, то их скорость удаления равна сумме скоростей каждого из них v=65+80=145 км/ч б) так как велосипедисты едут навстречу, то скорость сближения равна сумме их скоростей 15+12=27 км/ч
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