С кислородом без нагревания вступает в реакцию 1) натрий 2) азот 3) серебро 4) хлор
Химия
С кислородом без нагревания вступает в реакцию 1) натрий 2) азот 3) серебро 4) хлор
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1 ответ праввильный тттттттт
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