Поезд идёт со скоростью 20 м\с . чему будет равна скорость поезда после торможения , происходящего с ускорением 0, 25м\с в квадрате в течении 20с?
Физика
Поезд идёт со скоростью 20 м\с . чему будет равна скорость поезда после торможения , происходящего с ускорением 0, 25м\с в квадрате в течении 20с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=vo+at=20+0,25*20=25 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и охлаждении от температу??ы плавления до 27 гладусов свинцовой пластинки размеров 2 на 5 на ...
Русский язык
ОПРЕДЕЛИ ТЕМУ ТЕКСТА.ПРИДУМАЙТЕ К НЕМУ ЗАГОЛОВОК.СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ В ТЕКСТЕ?ОПРЕДЕЛИТЕ ТЕМУ КАЖДОЙ ЧАСТИ.ЗАПИШИТЕ ТЕКСТ ПО ЧАСТЯМ
Геометрия
В трапеции ABCD основание ВС равно 12 см. Точка М не лежит в плоскости трапеции, а точка К — середина отрезка ВМ. Докажите, что плоскость ADK перес...
Математика
Запишите, какую скорость - сближения или удаления - можно найти в каждом случае, и найди её: а) Два поезда отправляются от одной станции в проти...