Поезд идёт со скоростью 20 м\с . чему будет равна скорость поезда после торможения , происходящего с ускорением 0, 25м\с в квадрате в течении 20с?

Физика

Поезд идёт со скоростью 20 м\с . чему будет равна скорость поезда после торможения , происходящего с ускорением 0, 25м\с в квадрате в течении 20с?

Автор: Гость