Пожалуйста помогите построить график. а)-y=-2sinx+1 b)-y=-sinx-1 C)y=-1/2 sinx+2
Алгебра
Пожалуйста помогите построить график. а)-y=-2sinx+1 b)-y=-sinx-1 C)y=-1/2 sinx+2
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Ajjhhkjjoj. jjhijjkkjhj
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