Подчеркните однородные члены предложения 150

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Подчеркните однородные члены предложения 150
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.(однородные сказуемые-гуляет,подгоняет======,выражены глаголами) 2.Белка песенки поёт и орешки всё грызёт.(однородные сказуемые- поёт,грызёт======,выражены глаголами) 3.Едет с грамотой гонец и приехал наконец.(однородные сказуемые-едет,приехал=======,выражены глаголами).  Если однородные члены в предложении соединены одиночным союзом -и-,то они НЕ разделяются запятой.
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