Почему границы климатических поясов отклоняются от широтного простирания?

География
Почему границы климатических поясов отклоняются от широтного простирания?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Евразии. Из за того, что Гималаи препятствуют поступлению холодного воздуха на полуостров Индостан и наоборот не пускают оттуда на север теплый воздух, в районе этого полуострова субэкваториальный пояс глубоко вклинивается на север и граничит на нем с субтропическим, хотя обычно между ними находится еще и тропический.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите решить красворд. Танк с рогом на носу это носорог? (7 букв)
Ответить
Математика
Помогите плиз номера 118 и 115
Ответить
Алгебра
Розвяжіть будь -ласка нерівність строчно (x²+4)(x²-4x+1)≥0
Ответить
Математика
2+3x-(5-2x)=8 найдите X,7x-8-(3x+2)=0 найдите X
Ответить
Литература
Какими мыслями и чувствами пронизано посвящение
Ответить