Почему границы климатических поясов отклоняются от широтного простирания?

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В Евразии. Из за того, что Гималаи препятствуют поступлению холодного воздуха на полуостров Индостан и наоборот не пускают оттуда на север теплый воздух, в районе этого полуострова субэкваториальный пояс глубоко вклинивается на север и граничит на нем с субтропическим, хотя обычно между ними находится еще и тропический.