Почему границы климатических поясов отклоняются от широтного простирания?
География
Почему границы климатических поясов отклоняются от широтного простирания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Евразии. Из за того, что Гималаи препятствуют поступлению холодного воздуха на полуостров Индостан и наоборот не пускают оттуда на север теплый воздух, в районе этого полуострова субэкваториальный пояс глубоко вклинивается на север и граничит на нем с субтропическим, хотя обычно между ними находится еще и тропический.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика