Почему греки называли Пирей ртом Афин?

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Пирей — порт Афин — расположен в глубокой бухте Сардонического залива. Он являлся самым большим портом античного мира и не утратил своей роли в наши дни — это один из важнейших портов Средиземноморья. Афины и Пирей с давних пор неразрывно связаны друг с другом. Пирей располагается примерно в 10 км к юго-западу от центра Афин, он связан со столицей автобусным сообщением и линией метро. Пирей является портом Афин с глубокой древности. Сегодняшний Пирей, построенный на месте древнего города, это крупный морской и торговый центр не только Греции, но и всего Средиземноморья. Отсюда отправляются суда, связывающие греческую столицу с самыми отдаленными уголками островной Греции и другими странами. Над портом возвышаются холмы пророка Ильи (Профити Илиа) и Кастелла. Расположенные на его склонах особняки в неоклассическом стиле и современные здания словно парят в воздухе над морем.