Примеры демократизации в Германии.
История
Примеры демократизации в Германии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демократизация наряду с декартелизацией, «денацификацией» и демилитаризацией была одним из основных принципов послевоенного устройства Германии («четыре ДЕ») [7][уточнить] .
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