Примеры демократизации в Германии.

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Примеры демократизации в Германии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демократизация наряду с декартелизацией, «денацификацией» и  демилитаризацией была одним из основных принципов  послевоенного устройства  Германии («четыре ДЕ») [7][уточнить] .
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