Почему изучения особенностей материка начинают с определения его географического положения
География
Почему изучения особенностей материка начинают с определения его географического положения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как от географического положения зависит тип климата (сухой, влажный или умеренный), количество воды полезных ископаемых, флоры фауны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
(школа)-звонок, (учитель)-стол, (даль)- путь, (мыло)- пузырь. запиши словосочетания, за??еняя слова в скобках словом, отвечающим на вопрос какой?