Почему изучения особенностей материка начинают с определения его географического положения

География
Почему изучения особенностей материка начинают с определения его географического положения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как от географического положения зависит тип климата (сухой, влажный или умеренный), количество воды полезных ископаемых, флоры фауны
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