Какие научные открытия 20 в оказали наибольшее влияние на прогресс цивилизации

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В России в начале XX века существовали разнообразные формы досуга (театр, цирк, увеселительные сады, народные гулянья, кинематограф, спорт, ресторации, варьете и т. д.) . Для большинства горожан понятие свободного времени, т. е. часов, проведенных вне работы, за домашней работой, не было чем-то новым, но новым становится понятие досуга, как занятие своего свободного времени особой деятельностью, необходимой человеку для самовыражения. Безусловно, рассматриваемые виды досуга были привилегией высших слоев общества. Изменения, происходившие в экономике страны в конце XIХ-начале XX века, и связанный с этим заметный рост благосостояния отдельных городских слоев предоставили новые возможности их представителям в сфере досуга. Расширяется круг потребителей данных форм досуга. Менялось также и соотношение времени труда и отдыха, а спрос на развлечения рождал предложение соответствующих услуг.