Бiсектриса трикутника дiлить його сторону на два вiдрiзки, один з яких на 3 см бiльши??. Двi iншi сторони дорiвнюють 21 и 14 см.Знайдіть площу трикутника.

Геометрия

Бiсектриса трикутника дiлить його сторону на два вiдрiзки, один з яких на 3 см бiльши??. Двi iншi сторони дорiвнюють 21 и 14 см.Знайдіть площу трикутника.

Автор: Гость