Бiсектриса трикутника дiлить його сторону на два вiдрiзки, один з яких на 3 см бiльши??. Двi iншi сторони дорiвнюють 21 и 14 см.Знайдіть площу трикутника.

Геометрия
Бiсектриса трикутника дiлить його сторону на два вiдрiзки, один з яких на 3 см бiльши??. Двi iншi сторони дорiвнюють 21 и 14 см.Знайдіть площу трикутника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δ  произвольный см см Пусть  см, тогда  см Воспользуемся свойством биссектрисы: Биссектриса любого внутреннего угла треугольника делит противоположную сторону на части пропорциональные сторонам: см см см Найдём площадь треугольника с помощью формулы Герона:  ,  см² Ответ:   см²
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