Бiсектриса трикутника дiлить його сторону на два вiдрiзки, один з яких на 3 см бiльши??. Двi iншi сторони дорiвнюють 21 и 14 см.Знайдіть площу трикутника.
Геометрия
Бiсектриса трикутника дiлить його сторону на два вiдрiзки, один з яких на 3 см бiльши??. Двi iншi сторони дорiвнюють 21 и 14 см.Знайдіть площу трикутника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δ произвольный см см Пусть см, тогда см Воспользуемся свойством биссектрисы: Биссектриса любого внутреннего угла треугольника делит противоположную сторону на части пропорциональные сторонам: см см см Найдём площадь треугольника с помощью формулы Герона: , см² Ответ: см²
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