Решите уравнение плиз (15^х(в квадрате)+х-2)^корень х-4 равно 1
Математика
Решите уравнение плиз (15^х(в квадрате)+х-2)^корень х-4 равно 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении------------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите объем льдинки, масса которой 108г. (напишите так: 1. Дано. 2.Си. 3.Решение, прошу, очень надо)
Математика
В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?
Химия
В реакцию с азотной кислотой вступило 18 г оксида кальция. Рассчитайте массу и количество вещества образовавшей соли.
Математика