В реакцию с азотной кислотой вступило 18 г оксида кальция. Рассчитайте массу и количество вещества образовавшей соли.

Химия
В реакцию с азотной кислотой вступило 18 г оксида кальция. Рассчитайте массу и количество вещества образовавшей соли.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+2HNO3 = Ca(NO3)2 + H20 Находим n (количество вещества, моль) CaO n (CaO)= m/M = 18/56 =0,322 моль n (CaO) = n (Ca(NO3)2) = 0,322 моль (коэффициенты перед ними равны) m (Ca(NO3)2) = n*M=0.322*164=52,8 г
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