Using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace ConsoleApplication5 { class Program { static void Main(string[] args) { int m, n; Console.WriteLine("Введите число m"); m = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Введите число m"); n = int.Parse(Console.ReadLine()); int[,] mass = new int[m, n]; int max = 0; for (int i = 0; i < m; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) { Console.WriteLine("Введите (" + i + "; " + j + ")-ый элемент"); mass[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine()); if (i == 0 && j == 0) max = mass[i, j]; else { if (mass[i, j] > max) max = mass[i, j]; } } } Console.WriteLine("Maксимальный элемент равен " + max); Console.ReadKey(); } } }