Помогите П-32. 1 и 2 вариант. 2-е задания! (где слово"вичислить") помогите пожалуйста!

Алгебра

Помогите П-32. 1 и 2 вариант. 2-е задания! (где слово"вичислить") помогите пожалуйста!

Автор: Гость