В1 задание самое верхнее нужно и остальных 2 контрольных,вообще этих тем не помню.за сегодня 12 контрольную пишу) помогите пожалуйста

Алгебра

В1 задание самое верхнее нужно и остальных 2 контрольных,вообще этих тем не помню.за сегодня 12 контрольную пишу) помогите пожалуйста

Автор: Гость