В1 задание самое верхнее нужно и остальных 2 контрольных,вообще этих тем не помню.за сегодня 12 контрольную пишу) помогите пожалуйста
Алгебра
В1 задание самое верхнее нужно и остальных 2 контрольных,вообще этих тем не помню.за сегодня 12 контрольную пишу) помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B1 (Корень из 17)^2 - (корень из 52/2)^2=АК^2 17-13=АК^2 АК=2
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