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Как получить из KNiO2 NiCl3
Химия
Как получить из KNiO2 NiCl3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KNiO2+4HCl-->2H2O+NiCl+NiCl3
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