Решите плиз))а я вам 10баллов ТОЛЬКО 12задание и ВСЕ

Гость: Гость:

А) Сергей -а грибов Вадим - 4а грибов 4а:а=4 Ответ: Сергей нашёл в 4 раза меньше грибов , чем Вадим. Б) на первой полке в 8 раз больше книг, чем на второй. ( решается или логически, или как в А) В) Дано: 1день - n км 2день - n/2 км 3день - n+5 км Всего прошёл - Х км Решение: Х=n+n/2+n+5 X=2,5n+5