Начертите в тетради какой-нибудь угол и обозначьте его. А теперь от руки нарисуйте равный ему угол. Проверьте себя с помощью кальки. Проверьте действительно ли второй угол равен первому.

Математика
Начертите в тетради какой-нибудь угол и обозначьте его. А теперь от руки нарисуйте равный ему угол. Проверьте себя с помощью кальки. Проверьте действительно ли второй угол равен первому.
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