Начертите в тетради какой-нибудь угол и обозначьте его. А теперь от руки нарисуйте равный ему угол. Проверьте себя с помощью кальки. Проверьте действительно ли второй угол равен первому.

Математика

Начертите в тетради какой-нибудь угол и обозначьте его. А теперь от руки нарисуйте равный ему угол. Проверьте себя с помощью кальки. Проверьте действительно ли второй угол равен первому.

Автор: Гость