Используя примеры, реализуемых современных направлений деятельности российской государственной власти, охарактеризовать функции государства (основные, дополнительные, постоянные, временные, внутренние, внешние и т.д.). Полученн...
Обществознание
Используя примеры, реализуемых современных направлений деятельности российской государственной власти, охарактеризовать функции государства (основные, дополнительные, постоянные, временные, внутренние, внешние и т.д.). Полученные данные представить втаблице.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Парламент - Национальное собрание РБ (состоит из двух палат - Палата представителей и Совет Республики. Основная функция - осуществление законодательной власти. Также Парламент осуществляет ряд контрольных функций. 2) Правительство - Совет Министров РБ. Основная функция: осуществление исполнительной власти. 3) Судебная власть. Осуществляет правосудие. 4) Местное управление (Исполкомы, райисполкомы, облисполкомы) и местное САМОуправление (Советы депутатов) Основные функции осуществление общегосударственной власти
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