Три жука сидят на трех тонких жердочках. Рас- стояние между средней и нижней жердочкой в два раза больше расстояния между верхней и средней жердочками (см. рис.). Жуки одновременно начи- нают двигаться. Жук А (Алеша) – вправо...

Математика

Три жука сидят на трех тонких жердочках. Рас- стояние между средней и нижней жердочкой в два раза больше расстояния между верхней и средней жердочками (см. рис.). Жуки одновременно начи- нают двигаться. Жук А (Алеша) – вправо со ско- ростью v1 = 0,1 см/с, жук Б (Боря) – влево со ско- ростью v2 = 0,2 см/с. С какой скоростью и в какую сторону должен двигаться жук В (Вася), чтобы он все время нахо- дился на одной прямой с двумя другими тарака- нами?

Автор: Гость