Помогите срочно! Перечислите, какие документы должны находиться у продавца, торгующего на рынке. охарактеризуйте их
Экономика
Помогите срочно! Перечислите, какие документы должны находиться у продавца, торгующего на рынке. охарактеризуйте их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продавец должен иметь разрешение на торговлю свои товаром должно быть оформлено ип и арендный лист если он арендует помещение или участок
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