Вырази в метрах 2 км 030м

Математика
Вырази в метрах 2 км 030м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км = 1000 м Значит, 2*1000+30=2030 м
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