Хелп приз даю 35 баллов

Гость: Гость:

№1 = 15/4 * 16/9 = 20/3 = 6 2/3 = 1/6 = 7/9 * 27/5 * 15/14 = 9/2 = 4 1/2 --------------------------------------- №2 1) 2 2/15 * 3 1/8 = 32/15 * 25/8 = 20/3 = 6 2/3 2) 9 - 6 2/3 = 2 1/3 3) 2 1/3 * 9/14 = 7/3 * 9/14 = 3/2 = 1 1/2 Ответ в примере: 1 1/2 ------------------------------------------- №3 1) 60% = 0,6 150 * 0,6 = 90(км) проехали электричкой 2) 150 - 90 = 60 (км) осталось 3) 60 * 2/3 = 40(км) Ответ: 40 км проехали автобусом ------------------------------------------ №4 1) 5 1/4 * 3 = 21/4 * 3 = 63/4 = 15 3/4(дм) - 2ой отрезок 2) 15 3/4 - 5 1/4 = 10 2/4 = 10 1/2 (дм) Ответ: на 10 1/2дм второй отрезок больше первого. --------------------------------------------- №5 56/57 > 55/56