Прошу, пожалуйста, ответьте

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2)это изучает наиболее общие законы и концепции химии, включая периодический закон, основные закономерности химических процессов, теорию химической связи, учение о растворах, ОВР и т.д. 1)наука о веществах, их свойствах и превращениях 3)ксественным 4)химические и фихические 7) Изменение цвета (например, светлое железо покрывается во влажном воздухе бурым налётом оксида железа - химическая реакция взаимодействия железа с кислородом). - Выпадение осадка (например, если через известковый раствор (раствор гидроксида кальция) пропустить углекислый газ, выпадет белый нерастворимый осадок карбоната кальция). - Выделение газа (например, если капнуть лимонной кислотой на пищевую соду, то выделится углекислый газ). - Образование слабодиссоциированных веществ (например, реакции, при которых одним из продуктов реакции является вода). 8)форма материи, в отличие от поля, обладающая массой покоя. Вещество состоит из частиц, среди которых чаще всего встречаются электроны, протоны и нейтроны. Последние два образуют атомные ядра, а все вместе — атомы (атомное вещество) , из которых - молекулы, кристаллы и т. д. 15) Атом - это мельчайшая частица химического элемента, состоящая из ядра и электронов ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЗНАЮ НО ОТВЕТИТЬ НЕ МОГУ ТК У МЕНЯ УЖЕ ПОЗДНО