Как Вы понимаете значение слова ОТЧУЖДЕНИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: "Почему наступает отчуждение Земли от человека?", взяв в качестве тезиса данное Вами ...
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Как Вы понимаете значение слова ОТЧУЖДЕНИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: "Почему наступает отчуждение Земли от человека?", взяв в качестве тезиса данное Вами определение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Отчуждение Постепенный уход в себя и соответствующее неучастие в делах внешнего мира, сопровождающее процесс старения. Согласно теории отчуждения, постепенное снижение уровня активности у пожилых людей является естественной частью старения. 2)ОТЧУЖДЕНИЕ — лишение права или качества. Ментальное отчуждение в наши дни утратило свой оттенок психологизма, отражая в своем значении лишь социальную сферу.
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