Мальчик разложил собранные орехи в два пакета в отношении 4:5. Когда же он переложи?? 6 орехов из второго пакета в первый, то в нём осталось на 1 орех больше, чем в первом. Сколько орехов собрал мальчик?
Математика
Мальчик разложил собранные орехи в два пакета в отношении 4:5. Когда же он переложи?? 6 орехов из второго пакета в первый, то в нём осталось на 1 орех больше, чем в первом. Сколько орехов собрал мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x будет выражать некоторую часть этих собранных орехов, получаем 4x + 6 = 5x - 6 - 1 4x-5x = -6 - 1 - 6 -x = -13 x=13 1) 13*4=52(ореха) -в первом пакете 2) 13*5=65(орехов) -во втором пакете 3)52+65= 117(орехов)-всего Можно выполнить проверку. 1)65-6 = 59(орехов) - во втором пакете, после того, как он переложил 6 орехов 2)52 + 6=58(орехов) - в первом пакете, после того, как он переложил 6 орехов Во втором пакете действительно осталось на 1 орех больше,чем в первом, задача решена правильно.
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