Почему финикийцы селились именно таким образом?
История
Почему финикийцы селились именно таким образом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они боялись всех. Финикийцы труссы
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