Помогите решить задачу.Мальчик разложил орехи в два пакета в отношении 4:5. Когда ж?? он переложил 6 орехов из второго пакета в первый, то в нём осталось на 1 орех больше, чем в первом. Сколько орехов собрал мальчик ?

Гость: Гость:

Переложим шесть орехов обратно, тогда, во втором пакете будет на семь орехов больше, чем в первом. В первом пакете 4 части, во втором пакете 5 частей, таким образом, во втором пакете на 1 часть больше. Следовательно, 1 часть - это семь орехов. Всего в двух пакетах 4+5=9 частей. Если одна часть - это семь орехов, то 9 частей будет 7*9=63. Таким образом, мальчик собрал 63 ореха.