При каком значении х функция 20х-5 принимает значение равное 55
Алгебра
При каком значении х функция 20х-5 принимает значение равное 55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При значении Х равном 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Купили 1 кг 800 г сухофруктов из яблок груш и слив яблок них 4 частей груш и 3 части сл??в 2 части сколько граммов яблок груш и слив сухофруктов в ...
История
Подскажите,пожалуйста. 1) У рамках якої кампанії була підготовлена процитована ??таття? "У зв'язку з шевченківськими днями низка газет надрук...
Русский язык
Помогите подобрать проверочные слова к словам: похрапывАли, плакАл, раздАвался, п??Илетавших, поглЯдеть, вгОняли! Срочно, завтра сдавать!