Из пункта А в направлении пункта Б выехал первый велоси со скоростью 12 2/3 км/ч.Одно??ременно из пункта Б в том же направлении выехал второй велосипедист, скорость которого в 1 16/41 раза меньше скорости первого.Через сколько ...

Математика

Из пункта А в направлении пункта Б выехал первый велоси со скоростью 12 2/3 км/ч.Одно??ременно из пункта Б в том же направлении выехал второй велосипедист, скорость которого в 1 16/41 раза меньше скорости первого.Через сколько часов после начала движения первый велосипедист догонит второго, если расстояние между пунктами А и Б равно 8 км

Автор: Гость