Из пункта А в направлении пункта Б выехал первый велоси со скоростью 12 2/3 км/ч.Одно??ременно из пункта Б в том же направлении выехал второй велосипедист, скорость которого в 1 16/41 раза меньше скорости первого.Через сколько ...
Математика
Из пункта А в направлении пункта Б выехал первый велоси со скоростью 12 2/3 км/ч.Одно??ременно из пункта Б в том же направлении выехал второй велосипедист, скорость которого в 1 16/41 раза меньше скорости первого.Через сколько часов после начала движения первый велосипедист догонит второго, если расстояние между пунктами А и Б равно 8 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 2/3:1 16/41=82/9=9 1/9 (км/ч) скорость второго 12 2/3-9 1/9=12 6/9-9 1/9=3 5/9 (км/ч) скорость, с какой первый догоняет второго 8:3 5/9=8:32/9=9/4=2 1/4 (ч) Ответ: первый догонит второго через 2 1/4 часа (2 часа 15 минут)
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